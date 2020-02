Die Modeindustrie verursacht pro Jahr rund 850 Millionen Tonnen CO 2 und ist eine der umweltschädlichsten Branchen weltweit. Die Online-Modeshops Zalando und About You wollen dem entgegenwirken. Damit umweltbewusste Kunden bequem einkaufen können, kennzeichnen die Modehändler nachhaltige Kleidung. Doch wie Zalando und About You den Begriff auslegen, ist fragwürdig.