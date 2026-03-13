Erwin Schatt wurde bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt. Am 7. Mai 2021 geriet er in eine Stichflamme, die seinen Körper zu 40 Prozent dritten Grades verbrannte. Sieben Monate rang er auf der Intensivstation um sein Leben. Der heute 64-Jährige ist für den Rest seines Lebens schwer gezeichnet und bezieht eine volle IV-Rente.