Zu Recht. Denn wenn Schweizer versuchen, lustig zu sein, ist das nicht nur schmerzhaft, es führt auch zu volkswirtschaftlichen Schäden. Jeder Komiker, der selbstsüchtig seiner Passion nachgeht, fehlt dem Bruttosozialprodukt. Gerade in Zeiten des Lehrermangels ist es fatal, wenn unsere besten Rednerinnen und Redner nicht im Klassenzimmer stehen, sondern irgendwo in einem Kleinkunstkeller. In der Tat haben fast alle Schweizer Humorschaffenden eine pädagogische Grundausbildung – die nun brachliegt, zum Leidwesen aller.