Weinend zusammengebrochen

Im Jahr 2021 schwammen Aline Stettler, Anouk Helfer und Fabienne Nippel ihre letzten Wettkämpfe an der Junioren-EM in Malta und an der EM in Budapest. Als sie nach der Punktevergabe in Budapest unter der Dusche gestanden sei, sei sie weinend zusammengebrochen, erzählt Helfer.