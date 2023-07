Ein gewisses Unwohlsein sei immer vorhanden gewesen, sagt er. In den Heimen, in denen Staub arbeitete, habe man Leitbilder erstellt, was mit den beeinträchtigten Bewohnern am besten zu tun sei. «Es waren schöne Worte und hehre Absichten. Doch für mich wurde immer deutlicher: In geschlossenen Systemen kann das nicht gelingen. Weil hier über die betroffenen Personen bestimmt wird, statt dass man sie fragt: ‹Was wollt ihr selbst?›»