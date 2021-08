Wer nach Gründen sucht, um seine Impfskepsis zu bestätigen, findet sie im Internet in unzähligen Berichten, Studien und ganzen Verschwörungsmythen. Mitunter ist es schwierig, Manipulationen zu erkennen. Mangelt es uns allen an Grundwissen und kritischem Denken?

Natürlich wäre es besser, wir hätten mehr davon. Aber zu argumentieren, die Impfgegner seien einfach zu dumm, finde ich problematisch. Das Problem liegt viel tiefer, in der Architektur der Internetplattformen. Wer online unterwegs ist, dem werden ja ständig mehr Inhalte angeboten, die dem entsprechen, was man bereits konsumiert hat. So entsteht der Eindruck, rundherum würden alle ganz ähnlich denken. In Wahrheit bewegt man sich in einer Bubble, die Kritik zum soeben Konsumierten Coronavirus und Falschmeldungen Fake News entlarven – eine Anleitung ausblendet. Die Folge ist eine polarisierte und fragmentierte Gesellschaft. Darauf basiert das Geschäft der Milliardenkonzerne.