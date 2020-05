Eine spannende Frage. Es geht hier um Verschiedenes. Wie ist diese Corona-Epidemie zu betrachten? Warum gibt es so viele Theorien dazu, mit völlig verschiedenen Blickwinkeln? Warum sind Verschwörungstheorien so präsent? Und schliesslich Ihre konkrete Frage: Was antworten Sie Ihrem Freund?