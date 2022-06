Ein Onkel von mir ist an der Front. Seit dem ersten Kriegstag. Er wird immer dort eingesetzt, wo es am schlimmsten ist. Denn er hat eine Spezialausbildung, er war früher schon länger in der Armee.



Vor kurzem kam er für ein paar Tage nach Hause in die Stadt Brovary bei Kiew. Seine Familie war nach Westen gezogen, als Brovary zu Beginn des Krieges unter schweren Beschuss geriet. Er schickte uns dann ein Foto aus der leeren Wohnung. Dort steht noch immer der geschmückte Weihnachtsbaum.



Im April erfuhren wir, dass es dem Onkel an grundlegenden Dingen fehlte. Er trug Schuhe, die zwei Nummern zu klein waren, seine Schutzausrüstung war unvollständig. Familie und Nachbarn versuchten, alles zu finden, zu kaufen und zu schicken, was sie konnten. Dann kam heraus, dass die gesamte Ausrüstung vorhanden war – aber der Kommandant verkaufte sie heimlich. Die Soldaten hatten Angst, sich zu beschweren, schliesslich ist Krieg. Als dann die Angehörigen Druck machten, wurde der Kommandant entlassen. Ein neuer wurde ernannt, der Onkel bekam endlich alles, was er brauchte. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige Fall war, wo so etwas passierte.