Obwohl der Zug in Przemyśl zwei Stunden zu spät abgefahren war, kamen wir fast pünktlich in Kiew an. Auf dem Bahnsteig standen Männer, die meisten in Uniform, sie hielten Blumen in der Hand und begrüssten Frauen und Kinder. Unter ihnen war unser Vater. Es war so seltsam, zu sehen, dass mein Bruder jetzt fast genauso gross ist wie er.