Angst war zu Kriegsbeginn das stärkste Gefühl. Sie wich der Ungewissheit. Aber wenn man lange mit diesem Gefühl lebt, hört man auf, ihm Beachtung zu schenken, und erinnert sich nicht mehr an die Zeiten, in denen es anders war.



Die Ungewissheit wird zu einer Art Hintergrund des Alltags. Man hört auf, zu planen, zu träumen, sich eine Zukunft auszumalen. Man fühlt sich machtlos, während sich die Gedanken im Kreis drehen. Und ständig schaut man sich Videos von Analysten und Fachleuten zum Ukrainekrieg an.