Nach dem Arbeitsplatz geschieht rassistische Diskriminierung am häufigsten an Ausbildungsorten, Schulen oder Kitas, das zeigt ein Bericht des Bundes. Wo erlebt ihr sie auch noch?

Badara: Ich mache solche Erfahrungen auch im Ausgang oder beim Sport. Mega eingefahren ist mir, als ich mal einen Fussballmatch mit meinem Team hatte. Mit einem Buben aus der Gegnermannschaft bekam ich Streit. Da kam seine Mutter und beschimpfte mich als Neger, sie war richtig aggressiv und schrie laut herum. Oder an der WM 2018 war ich an einem Public Viewing mitten im Kreis 4 in Zürich, wo ich wohne. Senegal spielte gegen Polen, und Senegal gewann. Eine Frau begann zu schreien: «Scheissschwarzafrikaner, Bananen im Mund» und so Sachen. Mein Vater war auch dort und viele andere Senegalesen. Alle fingen an zu klatschen, bejubelten sie – und machten sich so über die Frau lustig. Das hat mir gezeigt, wie ich mit solchen Vorfällen umgehen kann.



Yannis: Auf dem Fussballplatz erlebe ich oft, dass einzelne Väter gezielt auf mich gerichtet Affengeräusche oder Ähnliches machen und mich als «Scheissneger» beschimpfen.



Lea: Als Zehnjährige war ich auf dem Schulweg, als mir eine ältere Frau mit zwei grossen Hunden entgegenkam. Ich hatte Angst und wartete am Rand des Trottoirs, bis sie an mir vorbei waren. Da drehte sich die Frau um und sagte: «Wenn dir das hier in der Schweiz nicht passt, dass man mit Hunden spazieren geht, kannst du ja wieder nach Hause nach Afrika.» Solche Erlebnisse prägen sich ein. Auch Sachen wie: «Du kannst sicher megagut singen und tanzen – als Schwarze.» Ist sicher nicht böse gemeint, aber diese Stereotype über People of Color nerven mich.



Yannis: Das Schlimmste, was mir je passiert ist, war an einer Tankstelle in Zürich-Wollishofen. Es war Samstagabend, und ich war an einer Geburtstagsparty eines Kollegen am See. Ich wollte in der Tankstelle etwas zu essen kaufen. Sieben ältere Männer beugten sich über den Kofferraum eines Autos. Plötzlich fingen sie an, Hölzchen von Fleischspiesschen auf mich zu werfen. Ich hatte mir auch grad so Spiesschen gekauft und schoss zurück. Da wurden sie megahässig, sagten: «Komm her und putz meine Schuhe, du Sklave.» Ich war zum Glück mit Kollegen dort. Wir sind dann gegangen.