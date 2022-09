Und gleich ein Rekord

Was ebenfalls bleibt, ist dieser gewisse Ehrgeiz. Man kann sich noch so vornehmen, dass es gerade beim Walking Football nun wirklich um nichts geht. Aber wenn es draussen auf dem Feld eng wird, will man dann doch gewinnen. Beim Pilotturnier in Erstfeld habe ich in den Startminuten gleich drei Tore gemacht – der erste klassische Hattrick im Schweizer Walking Football. Ich gebe es zu: Das hat mich saumässig gefreut. So sind wir Fussballer eben, gehend oder rennend.