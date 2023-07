Schon wieder kann er nicht schlafen. André Meier knipst das Licht an und geht seinen Terminkalender durch. Je länger er ihn studiert, desto unruhiger wird er.



Der 54-jährige Zürcher weiss jetzt schon, welche Meetings ihn so sehr verunsichern werden, dass er kaum ein Wort über die Lippen bringen wird. Statt zu schlafen, fragt er sich, was seine Kolleginnen und Kollegen wohl denken werden.



Er entscheidet: So kann das nicht weitergehen.