Was empfinden die Menschen in der Schweiz als gerecht? Mit welchen Ungleichbehandlungen sind sie im Alltag konfrontiert? Wer soll Abhilfe schaffen? Zu solchen und ähnlichen Fragen nahmen beim erstmals erhobenen Gerechtigkeitsbarometer des Beobachters rund 5500 Personen über 16 Jahren Stellung. Mit ihren Antworten schufen sie ein Stimmungsbild, wie fair sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in unserem Land behandelt fühlen. Um Entwicklungen aufzuzeigen, wird die repräsentative Befragung des Instituts GFS Bern künftig jedes Jahr wiederholt. Im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse für das Jahr 2024.