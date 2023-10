Sowieso scheint mir Langeweile eines der grössten Tabus überhaupt zu sein in der Schweiz. Niemand – ich schon gar nicht –, möchte zugeben, nichts zu tun gehabt zu haben. Und das vielleicht Schweizerischste an mir – meine Leistungsmoral – wird mit jedem Tag neu angestachelt. Weil ich, wie so viele andere Frauen mit migrantischen Wurzeln, tief im Nacken diesen Druck verspüre. Ich soll meine Chancen nutzen, Brücken bauen, aufklären, Türen aufstossen, den Weg ebnen und den nächsten Generationen ein Vorbild sein. Das alles gern mit einem Lächeln. Und stets begleitet von der quälenden Frage, ob es jemals genug sein wird, um eine wirkliche gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.