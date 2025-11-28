Schon 200 Gebäude umgenutzt

Auch hierzulande nimmt die Nutzung der Kirchen aufgrund sinkender Mitgliederzahlen ab. Gemäss einer Datenbank der Universität Bern wurden bereits 200 Kapellen, Kirchen und Klöster umgenutzt. Dabei ist man aber zurückhaltender als in den Niederlanden – Hallenbäder oder Hotels findet man keine. Erstens handelt es sich bei den katholischen und reformierten Kirchen meist um bedeutende Monumente. Und zweitens sind sie oft ein wichtiger Teil der Identität eines Quartiers oder Dorfs. Eine nicht öffentliche Nutzung ist deshalb nur selten ein Thema.