Und dort, vor diesem kantigen Auto nämlich, ergibt sich ein Sittengemälde der Gegenwart zwischen Bern und Washington – oder dem Silicon Valley. Egal, Hauptsache, USA. Man kann sich das so vorstellen: Das Berner Messevolk schiebt sich im gemächlichen Schlendrian an diesem Auto vorbei, manchen klebt noch das Stroh von der Pferdeshow am Turnschuh. Und während die Leute da vorbeigehen, kommentieren sie das Zukunftsmobil an der Bea mit ein paar träfen, unbeeindruckten Donnerstagnachmittagssätzen auf Berndeutsch.