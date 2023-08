Ich sitze in Schweden auf einem Campingplatz. Zum ersten Mal in diesen Ferien fühle ich mich entspannt. Ich frage mich, warum. Ist es die Sonne, das Verweilen an einem Ort, Yoga am Morgen – oder ist es das sich abzeichnende Ende der Ferien? Lässt es die Gegenwart in einer vorgegriffenen, romantischen Retrospektive erglänzen?