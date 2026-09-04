Dorothea Barth verlor beim Bergsturz ihren 62-jährigen Vater, den Alpinisten Helmut Karalus. «Schwierig ist für uns, dass immer wieder auf der Eigenverantwortung herumgeritten wird.» Ihr Vater habe vor der Anreise nichts von der Bergsturzgefahr gewusst und sei bei der Buchung der SAC-Hütte nicht informiert worden. Wenn es eine Warnung gebe, «dann sollten die Behörden diese Informationen rechtzeitig zur Verfügung stellen». Für die in Deutschland bekannte Kletterin bleibt der Eindruck: «Ich bin bis heute davon überzeugt, man wollte die Leute nie davon abhalten, anzureisen oder den Weg zur Hütte zu laufen.»