Céline Widmer, SP-Nationalrätin und Kommissionssprecherin, zeigt sich erfreut, dass der Bundesrat den Forderungen der Kommission nachgekommen ist. Es sei aus staatspolitischer Sicht nicht angebracht, den Zugang zu Informationen und Dokumenten für die Öffentlichkeit in einer Verordnung pauschal zu verweigern, so wie es der Bundesrat in der CS-Notverordnung gemacht habe. «Der Ausschluss der vom Öffentlichkeitsgesetz garantierten Zugangsrechte der Bürgerinnen und Bürger über eine Notverordnung war gerade vor dem Hintergrund der Tragweite der Entscheide zur Übernahme der CS durch die UBS höchst problematisch.»