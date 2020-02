Was verändert das Urteil für Facebook-Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz?

Das Urteil an sich ist nicht weltbewegend, das Bundesgericht hat auf höchster Ebene bestätigt, was bereits einige kantonale Gerichte entschieden haben. Es ist jetzt klar, dass ich mich strafbar mache, wenn ich einen ehrverletzenden Inhalt online weiterverbreite. Ich kann nach wie vor meine Meinung äussern Anti-Rassismus-Strafnorm «Es wird nicht bestraft, was man denkt, sondern was man tut» . Wenn ich mich allerdings rassistisch äussere, macht es keinen Unterschied, ob ich das im Netz oder irgendwo in der Öffentlichkeit mache. Ich muss mir meiner Verantwortung bewusst sein, daran ändert das Urteil nichts.