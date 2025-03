Aber wie kommt es zu so hohen Gewinnen? Schliesslich müssen sich Betreibungsämter an eine fixe Preisliste gemäss Gebührenverordnung halten (Informationen dazu finden Sie in der Beobachter-Checkliste). Dem musste der Bundesrat auf den Grund gehen – Nantermod hatte ihn 2018 in einem Postulat dazu aufgefordert. Die Kantone gaben sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Die einen machten Gewinn, etwa Solothurn über 5 Millionen Franken (2017). Andere machten Verlust, wie Zug mit 304’000 Franken (2017).