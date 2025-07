«Qui som? (Wer sind wir?)», fragt die französisch-katalanische Performance-Kompanie Baro d’evel Mitte August am Zürcher Theaterspektakel. In ihrer Inszenierung geht die Gruppe den grossen Zukunftsfragen nach – auch den Folgen des Klimawandels. Die vier Aufführungen gehören zu den Highlights des Festivals, zwei sind schon fast ausverkauft. Die Performances sind eindringlich und regen zum Nachdenken an.