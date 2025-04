Bei der Premiere von «Trop chaud» am 9. April ist eine Abordnung der Klimaseniorinnen natürlich an vorderster Front mit dabei. Das Datum ist kein Zufall: Exakt vor einem Jahr, am 9. April 2024, wurde das Klimaurteil in Strassburg (F) gefällt. In die Kinos kommt der Film, nach Einschätzung seiner Macher «ein packender Gerichtskrimi», am 15. Mai.