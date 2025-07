Abgelehnte Gesuche auf tiefem Niveau stabil

Laut Edöb-Bericht gewährten die Bundesbehörden in etwas mehr als der Hälfte der Fälle vollständigen Zugang zu den verlangten Dokumenten. Das ist leicht mehr als im Vorjahr. In 21 Prozent der Fälle ermöglichten sie teilweisen Zugang, und in 8 Prozent verweigerten sie die Einsicht in die Dokumente komplett. Damit werde im Jahr 2024 die langjährige Tendenz bestätigt – die vollständige Verweigerung bleibe «stabil auf tiefem Niveau», heisst es im Tätigkeitsbericht.