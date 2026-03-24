Nein, das sollten Sie nicht tun. Auch wenn es im Prinzip eine schöne Idee ist, dass man für die Plüschtiere neue Besitzer sucht und sie nicht einfach im Müll landen. Doch in den meisten Gemeinden ist das nicht gern gesehen, wie eine Anfrage des Beobachters bei den Städten Zürich, Basel, Bern, Luzern und St. Gallen zeigt. Auch eine Busse könnte fällig werden.