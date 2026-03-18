Medikamente

Ein Verfallsdatum gibt bei Medikamenten nicht an, wann sie verderben. Kopfwehtabletten kann man beispielsweise oft noch lange nach dem Ablaufdatum einnehmen – allerdings kann dann die volle Wirksamkeit nicht mehr garantiert werden. Tabletten und Dragées sollten bei Verfärbungen oder Rissen nicht mehr eingenommen werden. Salben und Cremes, sobald sie eingetrocknet sind oder seltsam riechen. Flüssigmedikamente verfärben sich mit der Zeit oder werden trübe.