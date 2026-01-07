Rechtlich gesehen, darf Ihre Schwester die Mutter vertreten, wenn sie ihr regelmässig hilft. Wahrscheinlich hat sie eine Vollmacht von der Bank bekommen, als die Mutter noch unterschreiben konnte. Oder sie hat sich Zugang zum Onlinebanking verschafft. Das reicht oft aus, um einem älteren Elternteil zu helfen. Vielleicht hat sie sogar einen Vorsorgeauftrag, der von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in Kraft gesetzt wurde.