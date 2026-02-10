Genügt eine Vollmacht nicht für Paare?

Es ist juristisch umstritten, ob diese auch noch gilt, wenn man dauernd urteilsunfähig ist. Selbst wenn dies in der Vollmacht so steht. Mit einem Vorsorgeauftrag ist man auf der sicheren Seite. Aber man wird in der Regel nicht von heute auf morgen dauerhaft urteilsunfähig. Bei einer beginnenden Demenz etwa ist eine Vollmacht für die lange Übergangszeit auf jeden Fall sinnvoll.

