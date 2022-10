Wo gibt es Hilfe?

Die Fachstelle Kindsverlust in Bern etwa berät Eltern und Angehörige kostenlos telefonisch und per E-Mail. Erfahrene Beraterinnen unterstützen zu unterschiedlichsten Zeitpunkten im Trauerprozess: Sie sprechen mit den Betroffenen über das, was sie erlebt haben und was sie am meisten beschäftigt; und darüber, welche nächsten Schritte sie machen können. Die Fachstelle berät auch vor oder während einer erneuten Schwangerschaft. Wenn eine weitergehende fachliche Unterstützung nötig ist, vermittelt die Fachstelle geeignete Fachpersonen und Anlaufstellen in der Region.