Müssen die Unternehmen die Ausweispflicht also gar nicht umsetzen?

Die wichtigsten Plattformen kommen aus den USA und China. Ausländische Unternehmen müssen die Regulierungen der Schweiz nicht übernehmen, da die Möglichkeit für Bussen an den Landesgrenzen endet. Die grossen Plattformen halten sich aber normalerweise an solche Regulierungen in einzelnen Märkten. Google, Meta, Netflix, Tiktok und weitere grosse Plattformen werden vermutlich Alterskontrollen einführen. Nicht aber sonstige Plattformen, wo der Jugendschutz besonders wichtig wäre, etwa Websites mit pornografischen Inhalten. Da wird es keine Alterskontrollen geben, und man wird weiterhin nur anklicken müssen, ob man über 18 ist oder nicht. Das ist keine wirksame Alterskontrolle.





Also schiesst das Gesetz Ihrer Meinung nach am Ziel vorbei.

Wir sehen einmal mehr das ungelöste Problem von Regulierungen im digitalen Raum. Die Anbieter sitzen meist im Ausland. Da kann die Schweiz noch so viel regulieren, es kommt dort nicht an. Für eine wirksame Regulierung müsste man international zusammenarbeiten. Wieso sollten Anbieter, die kein Interesse haben, das Schweizer Recht anzuwenden, sich daran halten, wenn keine Sanktionen drohen? Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Bei Online-Casinos etwa halten sich ausländische Anbieter häufig nicht an das Schweizer Geldspielrecht.