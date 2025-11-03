Asbest ist ein teuflisches Zeug. Ein paar Atemzüge reichen, und der Feinstaub aus dem feuerdämmenden Fasermaterial setzt sich in den Lungenbläschen fest, wo er Jahrzehnte später Krebs auslösen kann. Als die Bieler Firma Aroc Oeko Bau AG 2024 in zwei nebeneinanderliegenden Häusern in Lenzburg AG je eine Wohnung renovierte, kümmerte sie sich jedoch nicht darum.