Marcel Jann hatte als Kind elf Jahre neben der Eternit-Fabrik in Niederurnen GL gewohnt, wo bis in die 1990er-Jahre Asbest verarbeitet wurde. Er starb 2006 im Alter von nur gerade 53 Jahren an Brustfellkrebs, einer Krankheit, die sehr häufig durch Asbest ausgelöst wird. Der Beobachter hatte über seinen Fall berichtet.