Das Appellationsgericht Basel-Stadt – die oberste Gerichtsbehörde des Kantons – hat zehn Richterinnen und Richter des Strafgerichts in den Ausstand geschickt. Sie waren zuständig für die Urteile in den «Basel Nazifrei»-Prozessen. Diese behandelten die Geschehnisse um eine Kundgebung im Jahr 2018, an der rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen einen Aufmarsch von 100 Rechtsextremen demonstriert hatten.



Mitglieder der mittlerweile aufgelösten rechtsextremen Partei Pnos hielten an diesem bewilligten Aufmarsch antisemitische Reden. An der Gegendemonstration kam es zu Gewalt – die Polizei schoss mit Gummischrot, es flogen Steine, und auf beiden Seiten gab es Verletzte.