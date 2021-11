In Ihrem Fall dürfte die Ärztin die Krankengeschichte nur herausgeben, wenn das private Interesse das Interesse an der Geheimhaltung überwiegt. Zum Beispiel, wenn eine genetische Veranlagung für eine schwere Erkrankung geklärt werden sollte. Dann muss sich die Ärztin durch die zuständige Behörde von der Schweigepflicht entbinden Berufsgeheimnis Dürfen Anwälte & Co. ihr Schweigen brechen? lassen. Sie darf aber nur jene Daten offenlegen, die für eine Klärung nötig sind.