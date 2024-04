Bea Schwager von der Anlaufstelle für Sans-Papiers in Zürich berichtet dem Beobachter etwa von einer Frau, die ein Härtefallgesuch stellte – doch es wurde abgelehnt, weil die Gesuchstellerin so gut integriert war. Der Kanton argumentierte, sie könne in ihrem Herkunftsland dank ihren guten Deutschkenntnissen leicht einen Job im Tourismus finden – kein Härtefall also.