Sie wurden in der Schweiz geboren oder leben seit Jahrzehnten hier. Ein grosser Teil von ihnen spricht fliessend Schweizerdeutsch. Diese niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländer wähnen sich in ihrem Heimatland Schweiz auf sicherem Boden. Dann reisen sie etwa für einen Sprachaufenthalt oder wegen eines Jobs ins Ausland – und sind sich oft nicht bewusst, dass nach sechs Monaten ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz erlischt.