Auch die Eltern müssen für eine Samenspende gewisse Kriterien erfüllen. So muss das Wohl des Kindes gewährleistet sein. «Doch wie will man das Kindswohl vor der Geburt definieren?», fragt Sartorius. «Wer hat das Recht, darüber zu entscheiden, wer gute Eltern sind und wer nicht?» Ein Kriterium ist, dass die Eltern mit höchster Wahrscheinlichkeit die Volljährigkeit ihres Kindes erleben. Eine Krebserkrankung kann dem entgegenstehen. Besonders nachgehakt wird, wenn ein Paar mit einem Kind die zerrüttete Ehe retten will. Nur in den seltensten Fällen müssen Paare aber abgewiesen werden.