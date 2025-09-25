Ob im Berg oder in Gewässern: Die Schweiz hat ein Problem mit Munition, die im vergangenen Jahrhundert von der Armee entsorgt wurde. Das ehemalige Munitionslager in einer Felswand bei Mitholz wird im Rahmen eines milliardenteuren Projekts geräumt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner müssen das Dorf im Berner Oberland deshalb verlassen.