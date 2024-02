«Dienste» sind kostenpflichtig

Welche Feuerwehreinsätze vom Verursacher bezahlt werden müssen Rettungskosten Polizei befreit Mann nach Fessel-Sex – wer zahlt das? , ist im kantonalen Gesetz geregelt. Grundsätzlich gilt: Rückt die Feuerwehr wegen eines Brandes, eines Naturereignisses, einer Explosion oder einer Gefährdung der Umwelt aus, dann trägt die öffentliche Hand die Kosten. Erbringt die Feuerwehr eine Dienstleistung, stellt sie diese in Rechnung. Zum Beispiel einen Schlüssel aus einer Dole herausfischen, eine Katze vom Baum holen oder den Wasserausfluss der defekten Waschmaschine stoppen. Die Tarife erheben in der Regel die Gemeinden. In St. Gallen etwa kostet eine Stunde Hilfeleistung 80 Franken.