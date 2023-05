Mindeststrafen sind umstritten

Die Strafgerichte bestimmen die Höhe der Strafe nach dem Vorleben Strafregister Wer darf meine Sünden sehen? , den persönlichen Verhältnissen und dem Verschulden eines Täters. Eine Mindeststrafe im Gesetz bestimmt aber schon von vornherein ein minimales Mass an Sanktionierung, an das sich Richterinnen halten müssen. Juristen halten teilweise dagegen, dass Gerichte freier in der Strafbemessung sein sollten und sich Richter weder an eine Unter- noch an eine Obergrenze halten müssen. «Den Gerichten verbleibt der nötige Spielraum für sachgerechte Entscheide», schätzt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in seiner Medienmitteilung zur Gesetzesänderung ein.