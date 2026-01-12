Neuerung 3: Die Illusion vom autonomen Fahren

Zwar gilt die Verordnung über das automatisierte Fahren bereits seit März 2025, doch 2026 wird das Thema erstmals im Strassenbild sichtbar. Grund dafür sind neue Pilotprojekte mit führerlosen Fahrzeugen, die vom Bund und von den Kantonen bewilligt wurden und jetzt auf definierten Strecken unterwegs sind.