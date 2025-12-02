Der erste Schnee ist gefallen, die Scheiben sind zugefroren, und die Zeit ist – wie immer am Morgen – knapp. Viele spekulieren darauf, auf der kurzen Strecke nicht erwischt zu werden – und wenn doch, sei die Busse ja sicher verkraftbar. Ein Irrtum, der vermutlich vom Blick über die Grenze herrührt: Denn in Deutschland zahlt man für ein «Guckloch» in der vereisten Frontscheibe oft nur 25 Euro.