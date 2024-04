Im schlechteren Fall, der leider immer wieder vorkommt, lässt sich nicht feststellen, wer der Eigentümer ist. Dann sitzen Sie in der Patsche, weil unser Gesetz keine Lösung hat für dieses Problem. Der Schrott stört Sie, er muss weg. Wenn Sie ihn aber einfach entsorgen, könnte das strafbar sein: Der Eigentümer könnte Sie wegen Sachbeschädigung anzeigen und Schadenersatz verlangen. Immerhin ist das nach so langer Zeit unwahrscheinlich. Und selbst wenn: Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist eine Busse oder eine bedingte Geldstrafe.