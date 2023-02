SP-Nationalrätin Gabriela Suter forderte auf nationaler Ebene vor zwei Jahren eine Entschädigung für Opfer von Medikamentenversuchen. Doch das Thema wurde bisher noch nicht einmal im Parlament beraten. Ob es jemals eine schweizweite Regelung geben wird, ist ungewiss. Die Thurgauer Regierung will nun «zeitnah» einen Gesetzesentwurf ausarbeiten, so dass eine Regelung per Anfang 2025 in Kraft treten könnte. Anfang März muss das Kantonsparlament dem Vorschlag noch zustimmen.