«Es chunt scho guet» ist Peters Standardantwort auf die Frage, wie es ihm geht. Seine Schwester ist verunsichert. Was soll sie da sagen? Sie weiss, dass es eben nicht gut kommt.



Peter ist schwer krank und wird sterben. Die Ärzte sprechen von Wochen, im besten Fall wenigen Monaten. Macht sich Peter etwas vor? Verdrängt er den Tod? Muss man ihn nicht klarer mit dem Sterben konfrontieren? Angehörige fühlen sich in solchen Situationen rasch alleingelassen, überfordert.