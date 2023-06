Der Sommer ist da, die Festivalsaison Festival-Guide Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll hat begonnen. Doch nebst schönen Momenten kommt es bei den Events auch immer wieder zu sexuellen Belästigungen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Stadt Zürich von 2021: Von den 1677 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben 49 Prozent der Befragten spezifisch an Festivals, am «Züri Fäscht» und an der Streetparade schon einmal einen Übergriff erlebt.