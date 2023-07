Fünf Minuten Training pro Tag

Der starke Rücken kannte den Schmerz immer noch! Schliesslich wurde ich in einem spezialisierten Rückenzentrum vorstellig. Dort diagnostizierte man ein Defizit nicht in der oberflächlichen, sichtbaren, sondern in der tief liegenden Muskulatur. «Die tiefe Schicht der Rückenmuskulatur ist für die Wirbelsäule am wichtigsten», sagt Ingo Froböse, Professor für Prävention an der Deutschen Sporthochschule Köln. «Sind diese Muskeln zu schwach, verkanten sich Wirbelgelenke, verschieben sich Wirbelkörper und verrutschen Bandscheiben.»