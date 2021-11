Im Zusammenhang mit Rückenproblemen sind Schlafpositionen immer wieder ein grosses Thema. Mazda Farshad hat hier eine klare Meinung: «Die einzig richtige Schlafposition ist eine Illusion. Während des Schlafs bewegt sich der Mensch ein- bis zweimal pro Stunde. Aus der Forschung ist bekannt, dass Menschen sich während 54 Prozent der Schlafzeit in Seitenposition, 38 Prozent in der Rückenlage und 8 Prozent in der Bauchlage befinden. «Man kann also nicht beeinflussen, wie der Körper im Schlaf liegen soll, ausser man bindet ihn fest», so Farshad.