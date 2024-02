Was heisst es für junge Erwachsene, wenn sie verwahrt werden?

Sie kommen in die hinterste Ecke einer Strafanstalt. Sie werden nicht therapiert. Weil die Ressourcen knapp sind, konzentrieren sich die Vollzugsverantwortlichen auf die Gefangenen im Normalvollzug. Die haben die Chance, wieder auf freien Fuss zu kommen. Verwahrte hingegen verlassen das Gefängnis nicht mehr auf zwei Beinen. Sie werden lebenslang interniert, das sehen wir in der Praxis seit Jahren. Sie sterben entweder hinter Gittern oder kommen im besten Fall am Ende ihres Lebens ins Altersheim. Es ist unverantwortlich, einem jungen Menschen so etwas anzutun auf der Basis einer derart unzuverlässigen Grundlage.